Stefan Kuntz begeistert von Wille und Einsatz gegen Saudi-Arabien: Fußballer geben "das letzte Korn her"

Gekämpft (fast) bis zum Umfallen - und letztlich knapp gewonnen. Die deutsche Olympia-Auswahl hat Saudi-Arabien in Unterzahl mit 3:2 (2:1) nieder gerungen - und wahrt damit seine Chancen auf eine olympische Medaille. Nach dem Spiel mit einer Minimalbesetzung zeigten sich Spieler und Trainer begeistert von Teamgeist und Einsatzfreude. "Das Positive ist, dass die Mannschaft das letzte Korn hergibt, bevor sie aufgibt", sagte der zuständige Bundestrainer Stefan Kuntz, der sein DFB-Team nun auf ein Gruppen-"Endspiel" gegen die Elfenbeinküste (Mittwoch, 10 Uhr) vorbereiten muss.

Die wegen Nicht-Abstellungen von namhaften Spielern und einer Rotsperre von Kapitän Maximilian Arnold arg dezimierte deutsche Mannschaft (Kuntz hatte nur 14 Feldspieler zur Verfügung) war durch Nadiem Amiri (11.) und Ragnar Ache (43.) zwei Mal in Führung gegangen, musste jedoch zwei Mal den Ausgleich durch Treffer von Sami Khalil Al-Najei (30., 50.) sowie die Rote Karte gegen Amos Pieper (67.) hinnehmen. Dennoch kämpften die Deutschen und kamen per Standard-Treffer zum Siegtor, als Felix Uduokhai (75.) einköpfte. "Wenn du so Spiele wie heute gewinnst, gibt dir das mehr Kraft als ein 3:0 oder 4:0", resümierte Amiri.