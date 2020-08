Stefan Kuntz ruft: Linton Maina wird für die U21-Nationalmannschaft nominiert

Linton Maina nimmt den nächsten Schritt auf dem Weg zur Deutschen Nationalmannschaft: Nach 22 Spielen in den U16- bis U21-Mannschaften des DFB beruft auch U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz den 96-Flügelflitzer in seine Auswahl. Ob der 21-jährige gebürtige Berliner dem Angebot aber überhaupt nachkommen kann, ist alles andere als sicher.

Nationaltrainer Stefan Kuntz hat neben Linton Maina acht weitere Neulinge nominiert. Der 57-jährige hatte die Spieler schon länger im Visier: "In der Endphase der vergangenen Saison haben einige neue Spieler viele Einsatzzeiten bekommen und sich so in den Vordergrund gespielt.

Sollte Maina einsatzbereit sein, beginnt die Länderspielreise am Donnerstag den 3. September mit dem Heimspiel gegen Moldau in der Wiesbadener BRITA-Arena. Fünf Tage später wartet mit Belgien am 8. September der deutlich stärkere Gegner in der belgischen Brauereistadt Leuven.