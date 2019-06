Von der Übergangslösung zur Traumbesetzung: Was ist das Erfolgsrezept von Stefan Kuntz?

Seit einigen Tagen kursiert ein im Teambus gedrehtes und über die offiziellen Social-Media-Kanäle der deutschen U21-Nationalmannschaft verbreitetes Video, das zeigt, wie die Fußballer den Einzug ins Europameisterschafts-Halbfinale zelebrieren. Benjamin Henrichs peitscht per Mikrofon ein, Jonathan Tah hält einen sperrigen Lautsprecher hoch – der Rest grölt ein Lied, in dem jeder einzelne Spieler namentlich aufgerufen wird. Und der Trainer, natürlich: „Ste-fan Kuntz, und Ste-fan Kuntz – wir lieben dich.“ Zu erwähnen ist allerdings, dass die letzten drei (magischen) Worte nachträglich ins Video reingeschnitten wurden. Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen.

Denn dieser Stefan Kuntz kommt auch so richtig gut an. Bei den Journalisten, wenn er mal wieder einen der Sprüche von seiner Oma zitiert, die meistens wie folgt anfangen: „Sie hat immer gesagt ...“ Bei den Spielern, denen gegenüber er sich trotz seiner 56 Jahre in aller Regelmäßigkeit auf jugendliche Gepflogenheiten wie die Gettofaust einlässt. Und vor allem beim Deutschen Fußball-Bund, für den er seit nunmehr drei Jahren ausgezeichnete Arbeit leistet. Am Donnerstag (18 Uhr, ZDF) spielt sein Team gegen Rumänien um den Finaleinzug bei der U21-EM.

Kuntz galt bei seiner Anstellung zunächst als Übergangslösung

Dabei galt der Trainer bei seiner Anstellung im September 2016 zunächst nur als eine Art Übergangslösung. Marcus Sorg, der eigentliche Nachfolgekandidat von Horst Hrubesch, war als Co-Trainer von Joachim Löw zum A-Team befördert worden. Und es gab nicht wenige Skeptiker, die rund neun Monate vor der U21-EM in Polen meinten: Der Kuntz, ernsthaft jetzt? Der Rest ist bekannt: Deutschland wurde Europameister.

Als Spieler hatte Kuntz nie mit derlei Widerständen zu kämpfen, er schoss Tore (179 in der Bundesliga) für Bochum, Uerdingen, Kaiserslautern und Bielefeld, wurde Fußballer des Jahres, Torschützenkönig, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und trotz starker zeitgenössischer Konkurrenten im deutschen Sturm wie Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff mit der Nationalmannschaft Europameister 1996.

Die Karriere nach der Karriere lief dann etwas mühsamer an. Kuntz hatte sich für den Trainerweg entschieden, heuerte 1999 bei seinem saarländischen Heimatverein Borussia Neunkirchen in der Oberliga an. Anschließend coachte er in Karlsruhe (Regionalliga und 2. Liga), Mannheim und Ahlen (2. Liga) – Ende 2003 hatte er aber erst mal genug vom Trainerjob. Es folgten teilweise turbulente Jahre als Manager in Koblenz und Bochum sowie insbesondere als Vorstandsvorsitzender in Kaiserslautern, wo ihm im Nachhinein ein allzu laxer Umgang mit dem Geld des Klubs vorgeworfen wurde. Am Ende verweigerten ihm die FCK-Mitglieder gar die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015/2016.

DFB-Direktor Bierhoff: "Wir wollen Stefan nicht abgeben"

So folgte die überraschende Rückkehr als Trainer zur U21. Nach fast 13 Jahren Pause als Coach. Spät, aber nicht zu spät scheint der ehemalige Polizist seine Bestimmung gefunden zu haben. „Er hat kommunikative Stärken und weiß natürlich, was bei einem Turnier wichtig ist“, lobte ihn DFB-Direktor Oliver Bierhoff, „es ist riesig, dass er die Arbeit erfolgreich weitergeführt hat.“ Dass Kuntz, der nach dem EM-Triumph einen Vertrag bis 2020 unterschrieben hat, sich damit interessant macht – Klubofferten soll es bereits einige für ihn geben –, ist Bierhoff bewusst. „Aber wir wollen Stefan nicht abgeben“, so der 51-Jährige.

Kuntz, der mit 23 Siegen aus 32 Spielen Vorgänger Hrubesch (22 Siege aus 37 Spielen) übertrumpft hat, könnte in einem Verein mehr verdienen – doch so tickt er nicht. Es geht ihm um die Sache; aktuell ist das, diese U21 zu entwickeln. Credo: „Als U21-Trainer ist es meine Hauptaufgabe, Spieler an die A-Nationalmannschaft heranzuführen."

Es mehren sich mittlerweile sogar die Stimmen, die sich Kuntz selbst als A-Bundestrainer vorstellen könnten. Seine Co-Trainer Toni Di Salvo und Daniel Niedzkowski sind beim DFB hoch angesehen. Und Spieler Henrichs meinte: „Wer die U21 zum Titel und jetzt wieder ins Halbfinale führt, hat das Zeug für mehr.“ Wäre das also tatsächlich denkbar? Unwahrscheinlich, deutete Meikel Schönwitz, der beim DFB als Cheftrainer aller Juniorenteams tätig ist, nun an: „Wir sind mit Stefan gut aufgestellt und wollen Olympia 2020 zusammen mit ihm bestreiten.“ Ein perspektivisches Gespräch zwischen DFB und Kuntz, der erklärte, „ich schere mich nicht um diese Überschriften“, wird es nach der EM geben.

