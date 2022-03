Kuntz erklärt "unbequemen" Türkei-Matchplan für WM-Playoffs: So will der Trainer Portugal stoppen

Stefan Kuntz sieht die Türkei im K.o.-Spiel gegen Portugal um die WM-Qualifikation nicht chancenlos. Portugal sei am Donnerstag im Estádio do Dragão von Porto zwar klarer Favorit. "Aber ich sage auch: Wir werden einen guten Matchplan haben und sehr unbequem sein", sagte der türkische Nationaltrainer im Interview der Süddeutschen Zeitung. Der Verlierer der Partie verpasst die WM im Winter in Katar, der Sieger spielt dann in einem weiteren K.o.-Duell gegen Italien oder Nordmazedonien um das Endrunden-Ticket.

