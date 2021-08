Neuer Job für Stefan Kuntz: U21-Nationaltrainer wird TV-Experte - Debüt am Freitag

Stefan Kuntz wird neuer Experte bei Sat.1. Der Trainer der deutschen U21-Auswahl wird in der kommenden Saison die Livespiele beim Privatsender begleiten. Der 58-Jährige wurde am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz von Sat.1 vorgestellt. Kuntz' erster Einsatz wird schon am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) beim Saisoneröffnungsspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den deutschen Rekordmeister den FC Bayern sein. Er wird dann in Mönchengladbach neben dem neuen Sat.1- und bisherigen ARD-Moderator Matthias Opdenhövel zu sehen sein. Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss, der auch weiter für den Pay-TV-Sender Sky arbeitet.

