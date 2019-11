U21-Bundestrainer Stefan Kuntz über seine DFB-Zukunft: "Hatten richtig gute Gespräche“

Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ist nach Gesprächen mit den DFB-Verantwortlichen optimistisch für eine längerfristige Zusammenarbeit. „Wir hatten in den vergangenen Wochen einige richtig gute Gespräche und wollen uns nach dem letzten Länderspiel in diesem Jahr gegen Belgien noch einmal zusammensetzen. Dann schauen wir mal, ob wir alles in trockene Tücher bringen“, sagte Kuntz dem Portal ran.de.

Sein Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund als U21-Coach läuft noch bis 2020. Am Sonntag (16 Uhr/ProSieben MAXX) tritt seine Auswahl in der EM-Qualifikation in Freiburg gegen Belgien an. Nach zwei Siegen aus den ersten beiden Gruppenspielen gegen Wales (5:1) und gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) steht die Kuntz-Truppe auf Platz eins der Gruppe 9.