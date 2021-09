Stefan Kuntz nach DFB-Abschied als türkischer Nationaltrainer vorgestellt: So gehe ich die Aufgabe an

Der deutsche U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz soll die türkische Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar führen. Der 58-Jährige wurde am Montag als neuer Hoffnungsträger der bei der EM und in der bisherigen WM-Qualifikation oftmals enttäuschenden Auswahl vorgestellt. "Es erfüllt mich mit Stolz. Ich bin glücklich, weiß aber auch, dass der größte Teil der Arbeit noch vor mir liegt. Wir werden alle Kräfte mobilisieren, uns auf das Fußballspielen konzentrieren und uns auf die Partie gegen Norwegen vorbereiten. Ich habe schon Ideen im Kopf", erklärte Kuntz und betonte, dass er zunächst das Gespräch mit den Spielern suchen werde. Anzeige

Nachdem der frühere Stürmer bereits am vergangenen Freitag die Freigabe vom DFB erhalten hatte, unterzeichnete er beim türkischen Verband einen Vertrag über drei Jahre und tritt die Nachfolge von Senol Günes an, der nach der herben 1:6-Pleite gegen die Niederlande Anfang September seinen Hut nehmen musste. Seinen ersten Auftritt als Trainer der Türkei hat er am 8. Oktober im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen. Drei tage später geht es dann gegen Lettland.

"Ich bin voller Kraft und voller positiver Energie. Ich weiß, zu was die türkischen Spieler in der Lage sind. Die Leistungen im März (Sieg gegen Frankreich, Anm. d. Red.) waren sicherlich ein Grund, warum ich für diese Aufgabe begeistert werden konnte. Ich habe gesehen, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt“, so Kuntz. Die türkische Auswahl belegt nach sechs Spielen in der WM-Qualifikationsgruppe G lediglich den dritten Platz. Dieser würde nicht für die WM im kommenden Jahr in Katar reichen. Die EM in diesem Sommer verlief für den WM-Dritten von 2002 ebenfalls frustrierend: Drei Niederlagen gegen den späteren Europameister Italien, Wales und die Schweiz bedeuteten das krachende Vorrunden-Aus.

Kuntz erinnerte sich bei der Pressekonferenz auch zurück an seine Zeit bei Besiktas als Spieler 1995/1996. "Für mich ist es ein nach Hause kommen. Ich hatte eine unglaubliche Zeit bei Besiktas. Meine Frau sagt heute noch, dass es ein Fehler war, nach nur einem Jahr wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Sie sehen es an meinen Augen, wie schön meine Erinnerungen an die Türkei sind. Die Menschen hier sind unglaublich gastfreundlich", sagte der neue türkische Nationaltrainer.

Altintop erhofft sich von Kuntz "modernen Fußball auf taktisch höchstem Niveau" "Wir haben mit ihm das Ziel, modern und taktisch auf höchstem Niveau zu spielen. Er ist sich seiner Verantwortung bewusst. Wir hatten sehr gute Gespräche und ich habe ihm versprochen, ihn mit meiner Erfahrung zu unterstützen", sagte Hamit Altintop, der lange Jahre in der Bundesliga für Schalke 04, den FC Bayern und Darmstadt 98 spielte und heute als Nationalmannschafts-Manager der Türkei tätig ist.