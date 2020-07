Bericht: Ingolstadt-Stürmer Kutschke drohte Nürnberg-Trainer Wiesinger Prügel an

Dieses Relegations-Rückspiel hatte nicht nur eine lange Nachspielzeit, sondern auch ein Nachspiel zu bieten, das die Dramatik dieser Partie untermauert. Unmittelbar nach dem 3:1-Sieg des FC Ingolstadt gegen den 1. FC Nürnberg , der letztlich nicht für den Aufstieg der „Schanzer“ in die 2. Bundesliga reichte, platzte Stürmer Stefan Kutschke der Kragen.

Fabian Schleusener rettet 1. FC Nürnberg: Club bleibt nach Drama in Ingolstadt zweitklassig

Was war passiert? Die Kameras hatten nach dem Schlusspfiff einen tobenden Kutschke eingefangen. Der Torschütze zum 1:0 war kaum zu bändigen. Insbesondere Nürnberg-Trainer Michael Wiesinger bekam die Wut des 31-Jährigen zu spüren, der nach Bild-Angaben auf Wiesinger losging und ihm auf dem Weg in die Kabine sogar Prügel androhte. „Komm hier rein und sei ein Mann“, soll Kutschke in Richtung Club-Coach gerufen haben.