Gladbach-Verteidiger Stefan Lainer vor Bayern-Duell selbstbewusst: "Wir können jeden schlagen"

Das ist eine klare Ansage in Richtung des FC Bayern München : Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach hat vor dem Bundesliga-Klassiker gegen die Bayern am Samstag (15.30 Uhr - hier im Liveticker ) das große Selbstbewusstsein des Tabellenführers verdeutlicht. „Wir sind Borussia, wir können jeden schlagen“, sagte der 27 Jahre alte österreichische Nationalspieler im Interview mit dem Sportmagazin Kicker.

Lainer: Gegen den Bayern sollte Gladbach "bei 100 Prozent" sein

Lainer kritisiert deutsche Schiedsrichter: "Wird kleinlicher gepfiffen"

Auch gegen die Bayern wird der Österreicher wohl wieder gesetzt sein. Dafür musste er sich allerdings beim 4:2-Sieg gegen den SC Freiburg zurückhalten. Mit bereits vier gesammelten Gelben Karten droht ihm bei der nächsten Verwarnung eine Sperre. Lainer kritisiert die deutschen Schiedsrichter: "Ich dachte eigentlich, dass in Deutschland mehr Härte erlaubt ist, aber ich habe den Eindruck, dass eher kleinlicher gepfiffen wird", so der Gladbacher. Er erinnert sich gern an die Zeit in der österreichischen Liga zurück. "Ganz ehrlich, in Österreich hatte ich einen gewissen Bonus als Nationalspieler. Da hatte ich manchmal Gelb verdient und bin ungeschoren davon gekommen."