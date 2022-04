Bericht: Fürth-Trainer Stefan Leitl wechselt im Sommer zu Zweitligist Hannover 96

Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth verliert offenbar seinen Trainer. Wie Sky Sport berichtet, hat der 44-Jährige die Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Demnach steht er vor einem Wechsel zu Zweitligist Hannover 96 , wo er den aktuellen Coach Christoph Dabrowski beerben würde. Auch die Bild berichtete am Dienstag von einem Treffen zwischen Leitl und 96-Sportchef Sportchef Marcus Mann. Die Fürther kann der eigentlich noch bis Sommer 2023 gebundene Leitl demnach durch eine Ausstiegsklausel verlassen, die festgeschriebene Ablösesumme soll durch den verpassten Klassenerhalt in der Bundesliga auf 500.000 Euro gesunken sein.

Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi hatte noch am Wochenende öffentlich um Leitl gekämpft : "Wir haben ihm einen langfristigen Vertrag angeboten", sagte er vor dem 1:3 in Leverkusen, das den Abstieg besiegelte, bei Sky. "Vielleicht ist die Sicherheit, die wir ihm damit aufgezeigt haben, ein Beweis dafür, wie sehr wir diesen Weg weitergehen wollen", so Azzouzi. Doch der Aufstiegstrainer verlässt das "Kleeblatt" nun offenbar.

In Hannover würde Leitl damit Klub-Ikone Dabrowski verdrängen, der jüngst selbst noch um eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags kämpfte. "Es ist doch klar, dass ich Bock habe, hier weiterzumachen", sagte er in einer Medienrunde. "Ich sehe, dass ich die Mannschaft in einer ganz schwierigen Situation auf dem Relegationsplatz übernommen habe und aus 16 Spielen 22 Punkte geholt habe, die überlebensnotwendig sind", so der Trainer des Tabellen-15. im Bundesliga-Unterhaus.