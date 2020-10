Stefaniaks Startelf-Debüt für Dynamo Dresden in Ingolstadt

Ingolstadt . Vor einer Woche 1:0 beim VfB Lübeck gewonnen, am Dienstag die 1:2-Heimniederlage im Sachsenderby gegen den FSV Zwickau – und was bringt Teil drei der Englischen Woche für Dynamo Dresden ? An diesem Sonnabend (14 Uhr, live im MDR und auf MagentaSport) gastieren die Schwarz-Gelben im Audi-Sportpark beim punktgleichen Tabellennachbarn FC Ingolstadt.

Andererseits geht auch die in Englischen Wochen übliche Rotation weiter: So erhalten die Mittelfeldakteure Paul Will und Patrick Weihrauch eine Ruhepause, sitzen aber auf der Bank. Dafür beginnen Julius Kade und Marvin Stefaniak – beide kommen zu ihrem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison. Verletzt fehlt außerdem Rechtsverteidiger Robin Becker (Oberschenkelprobleme), zudem muss Panagiotis Vlachodimos wieder auf die Ersatzbank. Deshalb kehren die Eigengewächse Max Kulke (hinten rechts) und Ransford Königsdörffer (vorn links) in die Anfangsformation zurück.