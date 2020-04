"War für uns alle ein Geschenk": Der #stayathomemarathon macht Stefanie Eichel glücklich

Kein traditionelles Abendessen im „Bella Italia“ mit Pasta und einem Gläschen Wein – für Organisationschefin Stefanie Eichel endete der außergewöhnliche Marathontag am Sonntag schlicht daheim. Acht Stunden hatte sie zuvor im Büro in der Südstadt mit einigen Kollegen verbracht. Mit Sicherheitsabstand natürlich. Das Team begleitete und verfolgte den #stayathomemarathon virtuell. "Alles, was er uns erhofft hatten, wurde bei weitem übertroffem" Der Sololauf war die Alternative für den abgesagten Stadtmarathon. Er tröstete ein wenig über die maßlose Enttäuschung hinweg. „Er war für uns alle ein Geschenk. Das Feedback und die Emotionen waren schlichtweg fantastisch“, sagt Initiatorin Eichel. „Alles, was wir uns in unseren kühnsten Träumen erhofft hatten, wurde bei weitem übertroffen.“ Exakt 10314 Läuferinnen und Läufer nahmen am Ersatzmarathon teil, darunter auch viele Promis wie Olympiasieger Dieter Baumann auf einem Laufband in der Garage im heimischen Tübingen, Amateur-Ironman-Weltmeister Christian Haupt, der in Hemmingen zwei Runden drehte, die Bundesliga-Handballer der Recken oder Fußball-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.

Bilder vom #stayathomemarathon in und um Hannover: Margaret lässt nach dem Lauf ihren Gefühlen freien Lauf: "Ich bin so überwältigt. Es war ein toller Lauftag und ich bin weinend im Ziel angekommen. Weinend vor Freude, da meine Tochter Missy, meine Bekannten, Freunde und sogar Nachbarn mich so bejubelt haben." ©

Nicht nur in Hannover und der Region – die Sportler waren weltweit in Hannover-Shirts und Startnummer unterwegs. Von Skandinavien und Schottland bis nach Österreich. Aber auch in Moskau, Thailand und Kalifornien. „Es war wirklich ein hochemotionaler Tag“, sagt Eichel, die eine schwere Woche mit vielen Tränen hinter sich hatte. Auch in der Nacht zu Sonntag schlief sie schlecht und wachte völlig übermüdet auf. Dennoch schleppte sie sich um 8 Uhr ins Büro zu ihren Mitarbeitern. Die E-Mails sind schon raus Die Sonderaktion ist seit Montag abgehakt und als Erfolg verbucht. Die letzte Aprilwoche kümmert sich das Eichel-Team nun weiter um die Rückabwicklung des ausgefallenen Marathons. Einen Alternativtermin gibt es nicht. In den vergangenen Wochen hatte Eichels-Event an alle Teilnehmer, es waren zum Zeitpunkt der Absage schon 20500, eine E-Mail verschickt mit einem Link zu einer Onlinedatenbank. Die Teilnehmer konnten zwischen fünf Optionen wählen, was mit ihrer schon bezahlten Meldegebühr passieren soll.