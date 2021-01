"Es ist sehr frustrierend": WM-Traum von Cross-Ass Stefanie Paul jäh geplatzt

Stefanie Pauls Traum von der Teilnahme an der Cross-Weltmeisterschaft – er ist jäh geplatzt. Trotz ihres Sturzes und dem daraus folgenden 21. Platz beim UCI-Rennen in der Schweiz hatte sich Hannovers Rad-Ass große Hoffnung auf ihre zweite WM nach 2017 gemacht. Sie rechnete sich sogar mehr Chancen aus denn je und richtete ihren Trainingsplan voll auf den Saisonhöhepunkt aus. Doch der verantwortliche Bund Deutscher Radfahrer (BDR) ist anderer Meinung und verzichtet knallhart darauf, Paul am Samstag zu den Titelkämpfen ins belgische Ostende zu schicken.

Dass der BDR ungeachtet aller Ansprüche nicht trotzdem willige Fahrer und Fahrerinnen zur WM entsendet, bleibt unverständlich. Weil die Fahrer in diesem Jahr ohnehin alles auf eigene Rechnung organisieren müssen. Anreise, Betreuung, technische Unterstützung. Der durch die Abwesenheit mögliche Imageschaden ist offenbar auch egal. Der Weltverband vermisst die deutschen Fahrer bei der Cross-WM. UCI-Athletensprecherin Katerina Nash findet es sehr schade, dass der BDR seine Startplätze generell, auch schon in der Vergangenheit, nicht besetzt: „Alle würden es begrüßen, mehr deutsche Teilnehmer am Start zu sehen. Es scheint so, als wären sie einfach verschwunden in den letzten Jahren.“

Auffallend: In anderen Disziplinen (MTB, E-Sport) schickt der BDR volle Teams. Nur Cross scheint nicht wichtig genug. Andere Nationen schicken reihenweise ihre Fahrer, so viele wie möglich. Selbst solche, die weit schlechter als die Deutschen sind. „Es ist sehr frustrierend, dass der BDR nicht bereit ist, auch so zu denken“, sagt Paul auch stellvertretend für ihre Kollegen und Kolleginnen.

Keine WM, keine Punkte

Pauls Erfahrungen zeigen: Hoffnung auf einen zweiten WM-Start nach 2017 (Platz 28 in Luxemburg) braucht sie sich in Zukunft nicht mehr zu machen. So schwer die Enttäuschung über die verwehrte WM, so gravierend die Folgen für die nächste Saison. Wegen der zahlreichen, coronabedingten Rennabsagen in dieser Saison, wird die Cross-Weltrangliste nach Saisonende im Februar gestrichen. Nur das WM-Ergebnis dient als Basis für das neue UCI-Ranking für die kommende Saison. Keine WM, keine Punkte.

Paul fällt also aus der UCI-Weltrangliste und hat damit große Nachteile gegenüber der Konkurrenz. Finanziell und sportlich. Denn Startpositionen und Antrittsgelder der Veranstalter richten sich beide nach dem UCI-Ranking. „Wir brauchen solche Frauen wie Stefanie Paul, sie halten den Sport am Leben. Wir erkennen ihr Engagement an“, betont Moster versöhnlich. Fraglich ist, was Paul diese lediglich verbale Art von Wertschätzung nützt.