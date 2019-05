Stefanie Paul siegt beim 52. Radrennen um den Lindener Berg (mit Galerie)

Stefanie Paul von der RSG Hannover hat bei der 52. Auflage des Radrennens um den Lindener Berg souverän die Elite-Konkurrenz der Frauen gewonnen. In diesem Kriterium war sie die einzige, die zwei Punkte einfuhr – der Rest der Konkurrenz ging leer aus. Die Frauen waren gemeinsam mit der U 17 auf der Strecke. Kritisch war es nur in der zweiten Runde über 30 Kilometer. „Da haben sich zwei Jungs vor mir verhakt. Wären die gestürzt, hätte ich nicht ausweichen können“, so Paul.

Bei den Männern siegte John Mandrysch (34 Punkte/Ansbach), Hendrik Eggers (6/Langenhagen) wurde guter Fünfter. Fabian Schuppert (4/Wunstorf) fuhr auf Rang sechs. Das Jedermann-Rennen über 60 Kilometer beendete Clemens Hübler von der RSG als Zweiter.