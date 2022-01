Steffen Baumgart bestätigt: Verteidiger Jorge Meré will 1. FC Köln verlassen

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der 1. FC Köln den Herbstmeister FC Bayern München zum Topspiel. Doch zuvor gibt es erneut Wechsel-Wirbel um einen Innenverteidiger. Jorge Meré will den Bundesliga-Sechsten verlassen. Das bestätigte Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Er hat jetzt zum wiederholten Mal gesagt, dass er den Verein verlassen möchte", sagte der Coach. Dem FC droht damit der Verlust des vierten zentralen Abwehrspielers in diesem Winter.

