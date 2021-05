Steffen Baumgart über seinen neuen Job beim 1. FC Köln: "Nicht selbstverständlich"

Steffen Baumgart wechselt zur neuen Saison zum 1. FC Köln. Im Interview mit Sport1 erklärte der Noch-Paderborner seine Beweggründe für den Wechsel: "Das hat sich am Ende am besten angefühlt, weil alle Themen mit Blick auf die jeweiligen und gemeinsamen Ziele gepasst haben", erklärte der 49-Jährige. Demnach habe der gebürtige Rostocker "seit zwei Wochen konkret" mit den Klub-Verantwortlichen verhandelt. "Am Montagabend habe ich dann zugesagt. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung." In Köln erhält Baumgart einen liga-unabhängigen Vertrag bis 2023. Das hatte der Klub am Dienstag bekanntgegeben. Er tritt die Nachfolge von Interimscoach Friedhelm Funkel an. Anzeige

Nachdem Steffen Baumgart seinen Abschied beim SC Paderborn bekanntgegeben hatte, war er von mehreren Vereinen umworben worden. Davon sei der Trainer sogar selbst überrascht gewesen. So sei er zuletzt "mit Vereinen in Verbindung gebracht" worden, "die früher nicht da waren. Ich weiß schon, wo ich herkomme. Vor vier Jahren war es noch der BAK Berlin, dann der SC Paderborn und bald ist es der 1. FC Köln." Dass der 49-Jährige sich jetzt mit größeren Klubs beschäftigen durfte, sei für ihn "nicht selbstverständlich."

Baumgart setzt auf "positive Emotionen" Baumgart gilt als emotionaler Trainer. Größere Prominenz erlangte er als Trainer des SC Paderborn nicht zuletzt auch, weil er wiederholt mit kurzärmeligen Shirts am Seitenrand coachte – auch im Winter bei Minus-Graden. Zuletzt sorgte sein Interview nach dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den BVB für Aufsehen, als er eine VAR-Entscheidung kritisierte. Im Sport1-Interview erklärte Baumgart, dass er glaube, dass sein neuer Verein genau diese Art gut finde: "Es geht hier in erster Linie um positive Emotionen. Das kann eine gute Sache werden mit mir und dem FC." Am Rhein treffe er auf ein "sehr emotionales Publikum, die ganze Stadt steht hinter diesem Klub und fiebert im Guten wie im Schlechten mit."

Ob Baumgart nächste Saison im Oberhaus oder der zweiten Liga coacht, ist noch längst nicht sicher. Momentan steckt der Effzeh in der Bundesliga mitten im Abstiegskampf. Mit der Bekanntgabe seiner Verpflichtung, sei eine Hoffnung verbunden, erklärte Baumgart. "Ich bekomme gerade viel Vorschusslorbeeren und es ist genau der Reiz, dem zu entsprechen." Jetzt hoffe der 49-Jährige darauf, dass bald wieder Zuschauer in die Stadien dürften, denn er wolle "die Fans und die kölschen Emotionen hautnah erleben." Bis Saisonende habe Baumgart seinen Fokus aber noch voll beim SC Paderborn.