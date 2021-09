"Klopp von Köln": Trainer Steffen Baumgart träumt nach Super-Start von langer Amtszeit beim FC

Steffen Baumgart ist mit dem 1. FC Köln stark in die neue Saison gestartet. Der neue Coach des aktuellen Bundesliga-Sechsten hofft auf eine lange Amtszeit am Rhein und denkt gar nicht an eine mögliche Aufgabe bei einem Top-Klub. Der 49-Jährige will der "Klopp von Köln" werden.