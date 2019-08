Erste Gelbe Karte gegen Bundesliga-Trainer: Paderborn-Coach Baumgart mit zweifelhafter Premiere

Am 2. Spieltag der Bundesliga-Saison ist es soweit. Schiedsrichter Tobias Welz hat erstmals die neue Regel angewandt, dass auch Trainer die Gelbe Karte sehen können. Getroffen hat es Steffen Baumgart vom SC Paderborn in der Partie gegen den SC Freiburg (hier im LIVETICKER). Der Coach des Aufsteigers feierte diese zweifelhafte Premiere, weil ein vermeintlicher Vorteil für sein Team mitten im Angriff abgepfiffen worden war. Anschließend beschwerte sich Baumgart lautstark an der Linie, weshalb ihn Welz verwarnte