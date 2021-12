Köln-Trainer Steffen Baumgart kritisiert Umgang mit Fußball-Profis: "Teilweise verwerflich"

Bundesliga-Trainer Steffen Baumgart hat den Umgang mit Fußballprofis kritisiert. „ Ich finde es teilweise verwerflich, wie über Fußballer gesprochen wird. Das gehört sich nicht, denke ich. Aber es wird gemacht, weil man meint, man kann es so machen. Es liegt eine Menge im Fußball im Argen“, sagte der Trainer des 1. FC Köln dem Kicker.

„Wie viele Beispiele gibt es aus der Vergangenheit, dass gesagt wurde, jetzt kehren wir zurück zu den Wurzeln. Es sollte wieder normaler laufen. Aber es wurde nichts normaler“, moniert der 49-Jährige. „Stattdessen reden viele Menschen mit, die selbst nicht in der Verantwortung stehen und selbst keine Entscheidungen treffen. Damit habe ich Probleme, weil unser Job nicht berechenbar ist.“

Baumgart: "In Paderborn belächelt"

Baumgart, der bei vielen Fans wegen seines extrovertierten Auftretens an der Seitenlinie beliebt ist, erklärte zudem seine Fußball-Philosophie. "Es gibt keinen wissenschaftlichen Ansatz im Fußball. Fußball arbeitest du. Am Ende geht es um Zweikämpfe, harte Arbeit, darum sich zu verbessern, sich durchzusetzen" , sagte der FC-Coach, der im Sommer nach Auslaufen seines Vertrags beim Zweitligisten SC Paderborn nach Köln gewechselt war.

Auch in Paderborn stand Baumgart für einen aktiven, konstruktiven Spielstil. Er führte das Team von der 3. Liga zwischenzeitlich in die Bundesliga. "Ich wurde in Paderborn belächelt, als ich dort anfing und von Fußball als 'Kampfsport' sprach. Aber dieser Meinung bin ich immer noch. Es geht um Mentalität, Laufbereitschaft, Teamgeist. Ich glaube, es sind höchstens fünf Prozent aller Mannschaften, die Fußball spielen. Selbst Mannschaften, die glauben, dass sie gut spielen, kloppen irgendwann nur noch den Ball nach vorne oder konzentrieren sich aufs Umschaltspiel", meinte der frühere Bundesliga-Stürmer (unter anderem Hansa Rostock, VfL Wolfsburg und Energie Cottbus) weiter.