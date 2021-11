Haaland-Ersatz Steffen Tigges: Die große Chance für den Spätzünder

Wenn der BVB einen Sturmbrecher braucht, ist Steffen igges auch für Trainer Marco Rose eine ernsthafte Option. Der Spätentwickler überzeugt insbesondere mit seinen physischen Qualitäten. "Er ist physisch stark und vom Spielertyp derjenige, der Erling Haaland noch am ehesten ersetzen kann", hob Rose bei DAZN hervor "Mit Steffen Tigges wollen wir Physis vorne reinbringen. Wir haben großes Vertrauen in ihn."

Tormaschine für BVB II

Der gebürtige Osnabrücker wechselte erst 2019 zum BVB, da war er bereits 20 Jahre alt. Die Dortmunder holten ihn als Verstärkung für ihre Regionalligamannschaft. Er ist die Tormaschine für Borussia Dortmund II. Mit 22 Toren und 15 Vorlagen schoss der Mittelstürmer die schwarz-gelbe Reserve in der vergangenen Saison in die 3. Liga. Neunmal durfte er mittlerweile in der Bundesliga auflaufen, einmal in der Champions League, drei weitere Einsätze kamen im DFB-Pokal hinzu.

Tigges nutzt die Chancen, die ihm geboten werden. Die Voraussetzung für einen Stoßstürmer bringt der 1,93 Meter große Mann mit. Der BVB hat sich daran gewöhnt, mit Haaland den Strafraum stark zu besetzen. Das Team muss sich also nicht allzu sehr umstellen. Rose, der nicht weiß, wann Haaland zurückkommt, könnte also häufiger auf Tigges setzten.

Doch ist der Stürmer spielerisch stark genug, um Haaland zu ersetzen oder ihm sogar Konkurrenz zu machen? Im Spiel gegen Amsterdam arbeitete Tigges viel, trat aber noch zurückhaltend auf, fiel zu wenig auf und war zweikampfschwächer. In der Bundesliga präsentierte er sich zuletzt stärker.