Ex-Bundestrainerin Steffi Jones schießt gegen den DFB: "Mich nervt dieses Klüngel-Klüngel"

Sie ist eine der Persönlichkeiten, die sich im deutschen Fußball ganz besonders verdient gemacht haben: Steffi Jones. Als Spielerin lief die Frankfurterin 111-mal für die Frauenfußball-Nationalmannschaft auf, ehe sie zur Präsidentin des Organisationskomitees für die Weltmeisterschaft der Frauen 2011 berufen wurde. Anschließend fungierte Jones bis 2015 als Direktorin beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Im September 2016 übernahm Steffi Jones das Amt der Bundestrainerin, doch bereits nach 19 Monaten wurde sie im März 2018 freigestellt. Pünktlich zum Start der Frauen-WM 2019 in Frankreich hat die Ex-Trainerin nun im Spiegel-Interview diese Zeit aufgearbeitet - und mit deutlichen Worten gegen den DFB ausgeteilt. "Was mich super nervt, ist dieses Klüngel-Klüngel beim DFB. Jeder sucht da immer erst seinen eigenen Vorteil", so die 46-Jährige.

Jones: "Für mich fühlte es sich so an, als ob alle froh waren, dass ich versage"

Rückblickend sei die Zeit als Bundestrainerin für Jones die schwerste ihrer Karriere gewesen, weil "sie von Anfang an von Neid und Missgunst geprägt war". Doch Jones wird noch deutlicher: "Für mich fühlte es sich so an, als ob alle froh waren, dass ich versage."

Darüber hinaus kritisierte die ehemalige Bundestrainerin, dass es in den 21 Landesverbänden keine Präsidentin gebe. Aus ihrer Sicht sei es an der Zeit, dass auch beim DFB Frauen an die Spitze müssen. "Männerdomänen sind Vergangenheit", lautet die Schlussfolgerung der Frau, die 2016 die Nachfolge von Silvia Neid angetreten hatte.

Aktuell ist Martina Voss-Tecklenburg für die DFB-Frauen verantwortlich. Die deutsche Auswahl startet am Samstag (15 Uhr) im ersten Gruppenspiel gegen China in die WM 2019. Die weiteren Gegner in der Vorrunde sind Spanien (am 12. Juni, 18 Uhr) und Südafrika (am 17. Juni, 18 Uhr).

