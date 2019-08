Steffi Kriegerstein bejubelt Gold im Parallelsprint

Berlin/Dresden. Die Olympia-Zweite Steffi Kriegerstein vom KC Dresden hat bei den Finals in Berlin auf der 160 Meter langen Strecke an der East Side Gallery der Konkurrenz keine Chance gelassen und im Kajak-Einer DM-Gold im Parallelsprint gewonnen. Im Finale setzte sich die 26-Jährige in einem engen Rennen gegen die Essenerin Caroline Arft durch.

Nach Siegen im Vor- und Zwischenlauf hatte sie im Halbfinale auch ihre ehemalige Zweier-Partnerin Sabrina Hering-Pradler (Hannover) klar in die Schranken verwiesen. „Es waren schon schwierige Bedingungen mit viel Wind und sehr welligem Wasser“, sagte die Dresdnerin und rief deshalb lachend in Richtung ihres Heimtrainers Jens Kühn: „Ich schimpfe nie wieder auf die Elbe.“ Ihre Erfahrungen auf dem heimatlichen Fluss kamen ihr bei diesem spektakulären Event vor großer Kulisse auf der Spree auf jeden Fall zugute. Vom Event, bei dem die deutschen Kanuten vor Tausenden Zuschauern so viel Publikum wie selten hatten, zeigte sich die Ex-Weltmeisterin begeistert: „Die Stimmung an der Strecke und dann auch bei der Siegerehrung war sehr schön. Am Tag zuvor war ich auch bei den Turnern zuschauen. So viele Meisterschaften an einem Ort finde ich schon eine super Sache. Für eine Wiederholung geht mein Daumen ganz klar nach oben. Es würde mich freuen, wenn es wieder in Berlin stattfindet.“