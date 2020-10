Steffi Pohl und Femia Mesecke in Topform – Münstedt siegt 7:5

In der Vorwoche gewann Martina Schlue all ihre drei Einzel für den TSV Münstedt und in dieser Woche lieferten zwei andere Spielerinnen ab. Beim 7:5-Sieg in der Landesliga steuerten Femia Mesecke und Stefanie Pohl jeweils drei Zähler zum Sieg bei. Zuvor war Gegner SG Gifhorn/Vollbüttel in drei Spielen noch ungeschlagen.