Mit familiärer Unterstützung: Steffi Pröpsting meistert beim #stayathomemarathon 42 Kilometer

Nun baumelt die Medaille an ihrem Hals als Zeichen dafür, dieses besondere Rennen geschafft zu haben. Ehemann Marcus (50) und die Kinder Marie (21) und Matthis (18) haben vorm Haus der Pröpstings in Badenstedt Position bezogen und gratulieren der stolzen Finisherin. Die Ziellinie ist in der Auffahrt mit Kreide aufgemalt, ein Schild am Zaun und ein Zettel an der Müllltonne verbreiten ein wenig von dem Gänsehaut-Feeling, das normalerweise zu so einem Tag gehört.

„Ich bin ja so glücklich!“ Steffi Pröpsting hat soeben die letzten Meter zurückgelegt. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht und in einem lockeren Laufschritt, als seien die 42 Kilometer ein Kinderspiel gewesen. Ihren dritten Marathon hat die 48-Jährige auf diese Weise erfolgreich zu Ende gebracht.

Doch an diesem 26. April ist alles anders. Bis auf die Startzeit: Der #stayatomemarathon beginnt für Familie Pröpsting Punkt 9 Uhr, wie es auch am Friedrichswall geschehen wäre. In Laufsachen: die Eltern. Auf dem Fahrrad: die beiden Kinder. Und los geht es, raus aus der Siedlung am südwestlichen Zipfel von Hannover Richtung Davenstedt und Velber. Teamwork in Corona-Zeiten, in dieser Konstellation durchaus erlaubt.

Auch sonst stimmt es. Die Strecke, die später noch durch Lenthe, Döteberg, Almhorst und das Lohnder Holz führt und überwiegend aus Schotter besteht, misst 42,185 Kilometer. „Nur zehn Meter fehlen“, berichtet Marcus Pröpsting, der zur Berechnung Google Earth bemüht hat und der nach vier Kilometern sein eigenes Rennen läuft. „Er ist nun mal schneller“, sagt seine Ehefrau. 3:40 Stunden werden es am Ende sein. Aber darauf kommt es an diesem Tag nicht groß an.