Stegersbach-Tagebuch: "Wind of Change" - 96 wird zur homogenen Einheit 

Wir schreiben Tag sieben im 96-Trainingslager. Dies sind die Abenteuer des Hannoverschen Sportvereins von 1896, der mit seiner 21 Feldspieler und drei Torhüter starken Besatzung unterwegs ist im Burgenland, um die Mission Wiederaufstieg anzunehmen. Viele Hundert Kilometer von der Heimat entfernt bewegt sich was in die richtige Richtung, unter Führung der Captains Jean-Luc Schlaudraff und James T. Slomka findet sich eine funktionierende Einheit.

Hannover 96 in Stegersbach - Tag 7:

Frühe Standortbestimmung

Das war vor allem in der vergangenen Katastrophensaison nicht immer der Fall. Jetzt weht selbst durch unser Hotel schon ein „Wind of Change“, der Wind der Veränderung. Gestern lief jedenfalls der Scorpions-Klassiker während des Frühstücks im Hintergrund, zugegeben in einer fiesen Panflötenversion. Fahrstuhlmusik, aber das passt ja leider irgendwie zu den vergangenen Jahren beim Hannoverschen Sportverein.

Damit es schnell wieder hoch hinaus geht, müssen Slomkas Profis in der 2. Liga sofort durchstarten. Das Auftaktprogramm dürfte hart werden, 96 hat Stuttgart, Hamburg, Kiel frühzeitig vor der Brust. Aber dann gibt’s auch die erste Standortbestimmung frühzeitig.