Stehen Tui-Arena-Chef Günter Papenburg und die Recken vor einem Gespräch?

Die TSV Hannover-Burgdorf Handball GmbH und Günter Papenburg, Eigner der Tui-Arena, versuchen noch einmal, ihre Auseinandersetzung außerhalb der Ge­rich­te beizulegen. Darauf einigten sich beide Seiten während der Verhandlung am Freitag vor dem Landgericht Verden. In dem Streit geht es ums Finanzielle: Die Bundesliga-Handballer berufen sich auf eine Verpflichtungserklärung von Papenburg, Lücken in ihrem 6,5-Millionen-Euro-Etat mit bis zu einer Million Euro auszugleichen. Der Bauunternehmer zweifelt dagegen an, dass es Haushaltslücken gibt. Er fordert Nachweise, die über den testierten Jahresbericht hinausgehen.