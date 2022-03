Steht Entlassung bei Hertha BSC bevor? Tayfun Korkut: "Ich rechne mit gar nichts"

Platz 17 in der Bundesliga , nur zwei Siege aus 14 Spielen als Trainer von Hertha BSC , jetzt die 0:2-Niederlage im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach , das Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic zuvor quasi als Endspiel für den Trainer ausgerufen hatte. Hertha-Coach Tayfun Korkut gehen langsam die Argumente für eine Weiterbeschäftigung bei den Berlinern aus. Nach der nächsten Pleite mit dem Hauptstadt-Klub hat sich der 47-Jährige noch einmal schützend vor seine Mannschaft gestellt, eine konkrete Aussage über seine eigene Zukunft jedoch vermieden.

Ein von Alassane Plea (24. Minute) verwandelter Foulelfmeter und ein Kopfball von Matthias Ginter (59.) besiegelten die Niederlage. Hertha hielt nach einer schwachen ersten Halbzeit in den zweiten 45 Minuten gut mit. Das sah auch Korkut so: "Die zweite Halbzeit war sehr sehr offen. Dann gibt es ein Standardtor. Die Mannschaft hat immer weitergemacht", lobte der Trainer und stellte sich schützend vor sie: "Ich kann ihr keinen Vorwurf machen."

Korkut: "Ich trage die Verantwortung für die sportliche Situation"

"Es sind viele Sachen, die zusammen gekommen sind", sagte Korkut, der das Traineramt erst im November übernommen hatte, zu den Gründen für die sportliche Misere der Hertha. Er deutete dabei auch an, dass die Unruhe im Umfeld des Klubs problematisch sei: "Ich trage die Verantwortung für die sportliche Situation. Alles, was drumherum ist, ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Aber das sollte niemals ein Alibi sein."