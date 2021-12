Nächstes Spiel fällt aus: Lok Leipzigs Partie gegen Rathenow abgesagt

Leipzig. Nach dem Mittwoch-Spiel in Luckenwalde fällt nun auch das Sonntag-Heimspiel des Fußball-Regionalligisten Lok Leipzig gegen Rathenow coronabedingt aus! Die Situation erinnert mehr und mehr an den Winter 2020/21. Vor einem Jahr liefen die Telefone des 1. FC Lok Leipzig heiß, waren die Server diverser Videokonferenz-Anbieter aufgrund etlicher Treffen der RL-Nordost -Vereine und des NOFV im Ausnahmezustand. Damals schwappte die zweite Corona-Welle über das Land und zwang auch die Nordoststaffel der vierten Liga zu einer Saisonpause. Wann und wie weiterspielen? Diese Frage konnte nicht beantwortet werden, der Spielbetrieb fiel im November sowie im Dezember aus und wurde im neuen Kalenderjahr nicht mehr aufgegriffen.

"War ein riesiger Kraftakt"

Soweit soll es zwölf Monate später nicht kommen. Für die Probstheidaer könnte die Winterpause coronabedingt dennoch verfrüht einsetzen. Aufgrund zweier weiterer Coronafälle wurde erst die für Mittwoch angesetzte Nachholpartie in Luckenwalde abgesagt. Lok-Coach Almedin Civa fuhr vorsichtshalber den Trainingsbetrieb runter. So wurde Sonntag, Montag und Mittwoch nicht trainiert. Am Dienstag trafen sich zehn Feldspieler und zwei Keeper zu einer lockeren Einheit, zu der die Profis umgezogen kamen und ungeduscht wieder nach Hause fuhren. „Wir handeln sehr professionell. Dass wir die Tests machen können, dass wir schnelle Ergebnisse kriegen – das ist nicht selbstverständlich“, lobt Civa seine Geschäftsführung.

Wie im Vorfeld des Spitzenspiels beim Tabellenführer BFC, in dem die Leipziger mit nur 14 einsatzfähigen Spielern antreten mussten. „Es war ein riesiger Kraftakt“, berichtet Civa. Eine weitere Partie mit Rumpfkader bleibt den Blau-Gelben erspart. Wie so etwas ausgehen kann, bekam der Berliner AK am vergangenen Wochenende zu spüren. Die BAK-Spieler Kwabe Schulz und Ugur Tezel kollabierten bei Carl Zeiss Jena nach Abpfiff. Beide waren im November an Covid-19 erkrankt.