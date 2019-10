Steigen die Holstein Women in den richtigen Fahrstuhl?

„Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Egal gegen wen man in dieser Liga spielt, es ist immer ein Spiel auf Augenhöhe. Kleinigkeiten entscheiden“, weiß KSV-Trainer Bernd Begunk, dessen junge Mannschaft die Fehlerquote einfach nicht reduzieren kann. „Ob es nun das Verwerten guter Chancen ist oder die Passungenauigkeit. Diese Fehler haben uns bereits jetzt viele Punkte gekostet“, erklärt Begunk, dessen Team zwar spielerisch zu den Besten in der Liga gehört, aber allzu oft Unsicherheiten in der Ballbehandlung offenbart. „Die Ausbildung in jungen Jahren spielt eine wesentliche Rolle. Das müssen wir jetzt nachholen. Wir machen viel Ballschule. Aber es dauert, bis diese Defizite behoben sind“, hat der Coach Nachsicht mit seiner jungen Mannschaft. „Erfahrung und Cleverness kommen von allein. Technik, Taktik und Spielsysteme üben wir immer und immer wieder“, so Begunk, dessen permanenter Einbau von jungen Nachwuchsspielerinnen Früchte trägt. Lisann Evert wird immer mehr zu einer festen Größe. Bei der wendigen Stürmerin scheint nun der Knoten geplatzt zu sein. Im Landespokalhalbfinale gegen den TSV Siems (4:0) erzielte Evert einen Hattrick binnen zehn Minuten. Das schürt auch bei Trainer Begunk Hoffnung auf mehr.