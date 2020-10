Steigende Corona-Zahlen: Aussetzung des Fußball-Spielbetriebs in Wolfsburg droht

Die Corona-Zahlen und die Inzidenz-Werte steigen auch in den heimischen Kreisen, Wolfsburg hat beispielsweise die kritische Zahl von 35 am Montag überschritten. Das könnte noch in dieser Woche für den Amateur-Fußball direkte Folgen haben, bestätigte Bernd Hartwig, Spielausschuss-Vorsitzender des NFV-Kreises Wolfsburg gegenüber dem SPORTBUZZER. "Ich habe mit dem Gesundheitsamt gesprochen, zur Zeit können wir noch spielen", sagt Hartwig. Aber: "Es kann sein, dass da noch was kommt in dieser Woche."

Damit meint er die Aussetzung der kommenden Fußball-Spieltage. Und es ist nicht auszuschließen, dass diese Regelung dann auch über den Kreis-Fußball hinausgeht und höhere Ligen betrifft. "Wir hätten dann eine Situation wie schon im Sommer", befürchtet Hartwig, der aber auch betont, dass noch nichts entschieden ist. "Erst mal heißt es abwarten und Tee trinken. Vielleicht entspannt sich der Wert ja auch wieder, und wir können im Falle einer Aussetzung nach zwei Wochen den Spielbetrieb wieder aufnehmen."

Eine Generalabsage vonseiten des NFV sei aufgrund der Größe Niedersachsens zeitnah hingegen nicht zu erwarten, betonte Jürgen Stebani, Spielausschuss-Vorsitzender des Verbands, auf SPORTBUZZER-Nachfrage. Wichtig seien die lokalen Verfügungen vor Ort - wie vielleicht in Wolfsburg. "Wenn es in Ostfriesland regnet, kann in Lüneburg die Sonne scheinen - und mit der Corona-Lage ist es ähnlich", so Stebani. "Niedersachsen ist zu groß, würden wir alles absagen, geraten Klubs in Schieflage, die überhaupt nicht betroffen sind." Die Verbände in Bremen und Hamburg, wo der Spielbetrieb schon ausgesetzt wurde, seien schließlich viel kleiner als der niedersächsische, so Stebani.