Wegen steigenden Coronazahlen: Handball-Verband Niedersachsen setzt den Spielbetrieb bis zur Landesliga aus

Jetzt ist es also doch soweit: Der Handballverband Niedersachsen (HVN) hat am Mittwochvormittag entschieden, den Spielbetrieb der Jugend und der Senioren in den Ober-, Verbands- und Landesligen sowie der Landesklassen, die in Obhut des Verbandes stehen, mit sofortiger Wirkung auszusetzen. „Zunächst bis einschließlich 31. Dezember“, sagte Präsident Stefan Hüdepohl.