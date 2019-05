Steigt Chemie Leipzig schon am Sonntag auf? „Alles kann passieren“

Leipzig. Frage an Miroslav Jagatic: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Oberliga-Zweite FSV Luckenwalde sein Heimspiel am Sonnabend gegen Union Sandersdorf verliert? Die Frage ist von Interesse, da Chemie in dem Fall am Sonntag mit einem Sieg gegen den FC Inter den Aufstieg perfekt machen.

Der Chemie-Coach stutzt kurz, sagt dann, was ein Trainer an der Stelle sagen muss: „Ob sie es mir glauben oder nicht, ich habe an das Spiel in Luckenwalde bisher noch keine Sekunde gedacht. Mein Fokus gilt ganz allein unserem Spiel gegen Inter. Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wir haben alles in der eigenen Hand.“ Auf eine Wahrscheinlichkeitsdiskussion lässt sich Jagatic nicht ein, meint nur noch: „Klar, alles kann passieren.“

Damit nichts Negatives passiert, muss Chemie am Sonntag (14 Uhr) in Markranstädt gewinnen. Jagatic hat den Gegner beobachtet, analysiert und schwärmt: „Die haben viel individuelle Klasse, echt super.“ Das Rezept der Chemiker dagegen? „Wir haben einen Fahrplan, aber den werde ich nicht in der Öffentlichkeit verraten.“ Klar sei jedoch, dass „Willen und Ehrgeiz ausschlaggebend sein werden“. Und da haben die Leutzscher oft genug Qualitäten bewiesen, zuletzt beim 2:2 am verganenen Sonntag.

„Ich habe großen Respekt vor Chemie“

Rund 2500 Chemie-Fans haben sich in Markranstädt angesagt, von einem Heimspiel für Inter kann also keine Rede sein. Im Gegenteil. „Das ist ein Riesenvorteil für uns. Wir brauchen die Fans, wir leben davon.“ Noch ein Vorteil: Chemie kann wohl mit voller Kapelle antreten.

Beim FC Inter sieht es nicht ganz so rosig aus, der FCI-Kader ist vor dem Ortsderby gegen Chemie etwas ausgedünnt, was wichtige Spieler angeht. Spielmacher Marcelo Franceschi wird zu 90 Prozent fehlen, ihn quälen nach wie vor die Adduktoren. Juan Serrano De la Cruz kann auf Grund von Knieproblemen wohl auch nicht mitwirken. Leicht entspannt hat sich die Personallage dennoch, den Christos Iereidis ist diese Woche zumindest wieder ins Lauftraining eingestiegen. „Trotzdem werde ich wieder zwei, drei Akteure aus unserer Zweiten mit ins Aufgebot nehmen müssen“, sagt Trainer Zoran Levnaic, der damit Kevin Heckel und Nico Dörlamm meint und mit auf der Wechselbank platznehmen lässt. „Ich habe großen Respekt vor Chemie, werde meine Jungs aber gut für die Begegnung mit dem Favoriten motivieren“, ergänzt der Interimscoach.

„Der Fußball ist ja wirklich unberechenbar“

FCI-Sportdirektor Carsten Hänsel relativiert das mit der Favoritenrolle: „Wir haben sicher eine Chance, weil der Druck nicht bei uns liegt.“ Dennoch bekundet auch er seine Hochachtung vorm Gegner: „Kompliment, wie sich Chemie als Verein entwickelt, wie die Mannschaft nach dem Abstieg zurückgekommen ist. Sie steht für mich verdient da vorn.“ Trotzdem hofft auch Hänsel natürlich auf einen Punkt oder gar einen Sieg. „Ich glaube, die Partie wird eng, von Kleinigkeiten entschieden. Ich freue mich jedenfalls auf ein tolles Spiel.“

Ein „tolles Spiel“ erwartet auch Miroslav Jagatic. Und vielleicht, vielleicht, gibt es ja auch was zu feiern. Der Chemie-Trainer weiß es, alle wissen es: „Der Fußball ist ja wirklich unberechenbar.“

