Stein verliert das Derby gegen Heikendorf

Ein Drehbuchautor hätte den Spannungsbogen nicht besser ersinnen können. Der TSV Stein lag auf eigenem Platz vor 174 Zuschauern gegen den Heikendorfer SV mit 0:1 zurück und bot eine mitreißende Schlussoffensive. Allein in den letzten fünf Minuten hatten die Fans gleich mehrfach den Torschrei auf den Lippen. Doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Am Ende retteten die Gäste die hauchdünne Führung über die Zeit und feierten einen glücklichen Sieg.

„Ein Unentscheiden wäre sicher in Ordnung gewesen. Aber was ist im Fußball schon gerecht? Wenn man die Chancen nicht nutzt, und der Gegner dann den einen reinmacht, dann ist es am Ende so“, meinte HSV-Trainer Nedeljko Veselinovic spürbar erleichtert, der genauso wie der TSV Stein angeschlagene Spieler von Beginn an aufbieten musste. Und diese Spieler sollten zu den tragenden Säulen werden. Auf Heikendorfer Seite hatten sich Jan Sell auf der Sechs und Mittelfeldspieler Oliver Schmeling trotz Blessuren zur Verfügung gestellt und gingen mit leidenschaftlichem Einsatz voran.