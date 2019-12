Steinberg verlässt die Dresden Titans, Strauß übernimmt vorerst

Dresden. Vor der Weihnachtspause deutete es sich bereits an: Christian Steinberg, Cheftrainer der Dresden Titans, hatte seine Basketball-Mannschaft aufgrund einer Krankschreibung seit Wochen nicht mehr betreut. Wie der Verein am Montag bekannt gab, beendet der 33-Jährige sein Engagement als Trainer vorzeitig aus persönlichen Gründen.

Co-Trainer Strauß übernimmt

Bis Saisonende wird Assistenztrainer Fabian Strauß das Amt des Headcoaches übernehmen. „,Fabo’ hat in der NBBL unter Beweis gestellt, dass er seine Qualifikationen als Trainer auf dem höchsten Level gewinnbringend einsetzen kann. Auch in der ProB hat er einen sehr guten Draht zur Mannschaft und eine genaue Vorstellung und Spielidee für unser Team“, begründet Titans-Geschäftsführer Rico Gottwald seine Entscheidung, keinen unmittelbaren Nachfolger für Steinberg zu verpflichten. „Natürlich bedauern wir den Weggang Christians immens. Wir wollten mit ihm an unserer Seite den Basketballstandort Dresden weiter zum Wachsen bringen. Aber natürlich respektieren wir seine Entscheidung, der Familie zu diesem Zeitpunkt Vorrang zu geben“, so Gottwald weiter.