Steinborn ist zurück und schießt Lok Leipzig gegen Auerbach zum Sieg

Wild muss verletzt runter

Der gefoulte Wild humpelte zunächst noch über den Platz, musste wenig später jedoch verletzt runter. Direkt nach dem Wechsel für Björn Trinks, brilliert Lok-Torjäger Steinbach in der 26. Minute: Er nahm einen langen Ball von seinem Kapitän Robert Zickert locker an, sprintete mit dem Ball am Fuß von links auf das Tor zu und lupfte am gegnerischen Hintermann Stefan Schmidt vorbei. Die Vogtländer wirkten überrumpelt, das Heimpublikum begeistert.