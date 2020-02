Stellungnahme nach Eskalation auf St. Pauli: Dynamo Dresden verurteilt Fan-Gewalt 

Dresden. Wilde Prügeleien nach Abpfiff mit 13 Verletzten, Weltkriegsopfer verhöhnende Banner – die hässlichen Szenen am Rande des Zweitliga-Gastspiels von Dynamo Dresden beim FC St. Pauli (0:0) vom vergangenen Freitagabend haben hohe Wellen geschlagen. Am Mittwochnachmittag hat sich erstmals auch die SG Dynamo Dresden in einer ausführlichen Stellungnahme zu den Vorkommnissen geäußert, die Krawalle verurteilt und Stadionverbote angekündigt, aber auch mögliche Versäumnisse der Gastgeber aus Hamburg angeprangert.