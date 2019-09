Fix! Stendera und Aogo endlich verpflichtet: Für wen wird's bei Hannover 96 jetzt eng?

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Marc und Dennis ein starkes Spielerduo dazubekommen", sagte Trainer Mirko Slomka. "Die zwei werden uns in Bezug auf Stabilität und Spielkontrolle definitiv guttun. Beide haben in der ersten Liga gespielt und bringen viel Erfahrung mit, die der gesamten Mannschaft bei ihren weiteren Entwicklungsschritten helfen wird. Auch menschlich sind es zwei richtig gute Typen, ein absoluter Gewinn für unseren Kader."

Gut Ding will Weile haben. Es hat seine Zeit gedauert, aber am Dienstagabend haben Dennis Aogo und Marc Stendera endlich ihre Verträge bei Hannover 96 unterschrieben. Sie haben jeweils eine Laufzeit von einem Jahr.

Stendera hat gegen 96 doppelt getroffen

Stendera gilt als kreativer Spieler, der auch Torgefahr ausstrahlt. Attribute, die dem 96-Mittelfeld in dieser Saison bisher fehlten. In der U17-Bundesliga gelangen ihm mal 17 Tore in 22 Spielen. Im Profibereich brachte es der 23-Jährige bisher auf fünf Profitore. Zwei davon erzielte er passenderweise gegen seinen neuen Arbeitgeber: In der Saison 2015/16 gewann Frankfurt 2:1 in Hannover, Stendera erzielte beide Treffer.

Jetzt muss er zeigen, dass er für Hannover auch gegen andere treffen kann - und dass er fit bleibt. Stendera hatte in seiner noch jungen Karriere schon mit vielen Verletzungen (unter anderem zwei Kreuzbandrissen) zu kämpfen.