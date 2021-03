Kult-Trainer Stepanovic über RB Leipzigs Meisterchancen: "Bin sicher, dass das funktionieren kann"

Leipzig/Frankfurt. Er war jugoslawischer Nationalspieler, glänzte vor allem im Trikot von Roter Stern Belgrad, Eintracht Frankfurt und Manchester City . Als die Knie streikten, wurde aus dem Topspieler Dragoslav Stepanovic der Zigarillo quarzende Kult-Trainer Stepi. In Frankfurt, Leverkusen , Bilbao, China, auch beim VfB Leipzig. Stepi, 72, Botschafter der Frankfurter Eintracht, über das Spiel seiner SGE in Leipzig (Sonntag, 15.30 Uhr), das RB-Ausscheiden gegen Liverpool , den 92er-Knick in der Optik des Alfons Berg und Ausstiegsklauseln.

Sie haben Klopp 1989 aus der Sindelfinger Versenkung zu den potenten Rot-Weißen aus Frankfurt geholt und ihn dort in der zweiten Mannschaft geparkt. Was war da los?

Ihr serbischer Landsmann Filip Kostic ist in der Form seines Lebens.

Er läuft in einem Spiel mehr als ich in meiner Karriere. Dass ein serbischer Fußballer so schnell und so viel laufen kann und dann noch jede Flanke zum Mann bringt, ist Wahnsinn. Filip ist ein Superspieler.