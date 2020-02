Erster Weltcup-Sieg! Stephan Leyhe gewinnt Heim-Springen in Willingen

Skispringer Stephan Leyhe hat beim Heim-Weltcup in Willingen den ersten Einzelweltcupsieg seiner Karriere gefeiert. Der 28 Jahre alte Lokalmatador sprang am Samstag im hessischen Upland 139,5 und 144,5 Meter weit und setzte sich damit vor dem Norweger Marius Lindvik und Kamil Stoch aus Polen durch. Leyhe liegt damit auch bei der mit 25 000 Euro dotierten Willingen-Five-Wertung in Führung.