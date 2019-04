Stephan Schmidt zum Profi-Job bei Hannover 96: Würde er es machen? 

Genau wie bei Reserve-Trainer Christoph Dabrowski gab es bei Stephan Schmidt die Überlegung, ihn bei Hannover 96 zum Profitrainer zu machen. Vorübergehend? Fest? Schmidt, der als Profitrainer in Paderborn und Würzburg in der 2. und 3. Liga arbeitete, scheint keine Eile bei dem Thema zu haben: „Das Entscheidende ist, dass ich mit Liebe zum Fußball komme. Ich kann für mich nur sagen: Ich fühle mich wohl, weil ich Entwicklungsschritte sehe bei Hannover 96 im Jugendbereich, in dem ich arbeite. Mit Super-, Super-Spielern, die alles für sich selbst tun und viel für die Ge­mein­schaft investieren.“