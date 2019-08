Erste Schiedsrichterin im UEFA-Supercup-Finale: Das ist Stéphanie Frappart

Schiedsrichterin Stéphanie Frappart fühlt sich „bereit“ für ihre wegweisende Premiere auf der großen Fußball-Bühne. „Natürlich“, sagte die Französin, die am Mittwoch (21 Uhr/Sky und DAZN) als erste Frau in einem bedeutenden UEFA-Wettbewerbsspiel im Männerfußball den Supercup zwischen dem FC Liverpool und FC Chelsea pfeifen wird. „Wir trainieren die ganze Zeit. Wir haben keine Angst, wir sind immer bereit.“

Der Weg von Stéphanie Frappart zum UEFA-Supercup war letztlich steil. Die Französin hatte vor wenigen Wochen das Endspiel der Frauen-WM zwischen den USA und den Niederlanden (2:0) in ihrer Heimat geleitet. Bereits im April war sie erstmals in der französischen Ligue 1 zum Einsatz gekommen. Sie leitete die Partien bei den Punktspielen zwischen SC Amiens und Racing Strasbourg beziehungsweise OGC Nizza gegen den FC Nantes. Wie Bibiana Steinhaus in der Bundesliga gehört sie nun zum festen Schiedsrichter-Pool in der höchsten französischen Spielklasse.