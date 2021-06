Sterling-Tor und Bellingham-Rekord: England feiert EM-Auftaktsieg gegen Kroatien

Die englische Nationalmannschaft hat einen erfolgreichen Start in die Europameisterschaft gefeiert. Im Londoner Wembley-Stadion besiegten die "Three Lions" Kroatien mit 1:0 (0:0) und nahmen damit Revanche für die Niederlage im Halbfinale der WM 2018. Das entscheidende Tor beim verdienten Auftakt-Erfolg gegen den insgesamt enttäuschende Vizeweltmeister schoss Raheem Sterling in der 57. Minute. Aus Bundesliga-Sicht besondere Randnotiz: Mit seiner Einwechslung in der 82. Minute wurde Jude Bellingham von Borussia Dortmund zum jüngsten eingesetzten Spieler in der EM-Historie (17 Jahre, 11 Monate und 15 Tage). Anzeige

Die Engländer, bei denen der zweite BVB-Star Jadon Sancho genau wie Ben Chilwell vom FC Chelsea und der nach wie vor verletzte Abwehrchef Harry Maguire (ManUtd) den Sprung in den Spieltagskader verpassten, legten vor heimischer Kulisse ungemein engagiert los. Nach schneller Vorarbeit seines ManCity-Kollegen Sterling hatte Phil Foden die erste dicke Chance der Gastgeber: Das Supertalent schlenzte den Ball an den linken Pfosten (6.). Die überrumpelten Kroaten blieben in der Defensive. Per Direktabnahme versuchte sich nach einer Ecke Leeds-Profi Kalvin Phillips, der den kroatischen Torwart Dominik Livakovic zu einer starken Rettungsaktion zwang (9.).

Sterling schießt Siegtor nach starkem Phillips-Zuspiel Erst nach fast einer halben Stunde konnten sich die Kroaten etwas aus der Umklammerung der Briten, bei denen Toptorjäger Harry Kane zunächst in der Luft hing, befreien und standen auch defensiv besser, ohne jedoch eigene offensive Gefahr entfalten zu können. Beide Mannschaften neutralisierten sich bis zur Pause, aus der Kroatien als das etwas bessere Team wieder kam - Konkretes blieb aber Mangelware. Luka Modric probierte es in der 55. Minute mit einem Fernschuss, der Englands nicht immer sicheren Torwart Jordan Pickford allerdings kaum vor Probleme stellte. Zwei Minuten später lag der Ball dann im Tor seines Gegenübers Livakovic. Phillips düpierte zwei kroatische Gegenspieler und legte den Ball schnell zu Sterling, der Sime Vrsaljko entwischte und zum verdienten 1:0 einschob (57.)





Die englischen Fans in Wembley träumten nun von großen Zeiten ("It's coming home"), während die "Three Lions" auf dem Rasen am 2:0 arbeiteten. Eine Flanke von Mason Mount verpasste Kane im Fünfmeterraum um Haaresbreite (61.), knallte dabei mit voller Wucht gegen den rechten Pfosten. Der Spurs-Superstar konnte jedoch weiterspielen. Mount selbst schoss wenig später einen Freistoß aus aussichtsreicher Lage knapp über das kroatische Tor (67.). Und die Gäste? Blieben weiter harmlos und offenbarten vor allem kreative Defizite. So konnten die Briten den Auftaktsieg souverän verwalten - und Nationaltrainer Gareth Southgate fast nebenbei den jungen Dortmunder Bellingham, der in der 82. Minute für Kane ins Spiel kam, mit einem neuen EM-Rekord "beschenken".

