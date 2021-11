Steuergelder retten Dynamo Dresdens Bilanz

Dresden. Die Corona-Pandemie hat Dynamo Dresden im Geschäftsjahr 2020/21 erhebliche Verluste beschwert. Enorme Einnahmeausfälle vor allem beim Kartenverkauf belasteten den damaligen Drittligisten schwer. Dank staatlicher Corona-Beihilfen in Höhe von 7,7 Millionen Euro konnten die Schwarz-Gelben ihr Minus aber größtenteils ausgleichen. Durch das reichlich fließende Steuergeld schloss der Verein die mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga sportlich erfolgreiche, aber wirtschaftlich bedrohliche Saison nur mit einem Minus von 880.000 Euro ab. Das berichtet die Morgenpost am Sonntag.

Fast die gesamte Saison mussten die Dresdner Profis unter Ausschluss der Fans spielen, das ging an die Substanz. Nur zu Beginn durften bei vier Spielen insgesamt 12.853 Anhänger ins Harbig-Stadion, ehe die nach dem ersten Lockdown leicht abgemilderten Zugangsbeschränkungen wieder verschärft wurden. Maßgeblich dadurch ging der Gesamtumsatz des Vereins von knapp 30 Millionen Euro (2019/20) auf 11,6 zurück. Durch die Corona-Hilfen konnte der Verein sein positives Eigenkapital, das er in den Jahren davor mühsam durch Überschüsse aufgebaut hatte, aber größtenteils behalten. Es sank lediglich von 12,6 Millionen Euro auf 9,7.

Dass noch so viel Gespartes als Notnagel auf dem Konto ruht, liegt auch an Aktionen wie dem Verkauf von Geistertickets und der Dynamo-Gemeinschaftskarte. Zudem gab es Zuschüsse für die gute Nachwuchsarbeit, 930.000 Euro Transfererlös milderten die Misere ebenso ab wie nach dem Abstieg drastisch gesenkte Spielergehälter. Schließlich hatte Dynamo in der 3. Liga nur 962.000 statt 9,6 Millionen Euro (2019/20) an TV-Geld zur Verfügung.