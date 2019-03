Steve Holcombe mit Doppelsieg bei Enduro-Weltmeisterschaft in Dahlen

Ein perfekter Saisonstart gelang am Wochenende bei der Enduro-Weltmeisterschaft in Dahlen dem Briten Steve Holcombe. Vor insgesamt über 15 000 Zuschauern blieb er an beiden Tagen ungeschlagen. Zusammen mit seinen Landsleuten Daniel McCanney und Bradley Freeman dominierte er das Feld und fuhr allen anderen Piloten davon. Am ersten Tag hatte der 24-Jährige zwischenzeitlich mehr als eine Minute Vorsprung vor dem Zweitplatzierten McCanny und erreichte sechs Prüfungsbestzeiten in Folge. Damit bewies der amtierende E3- und EnduroGP-Weltmeister erneut sein Talent und vor allem seine Konstanz. Auch am Folgetag konnte die Konkurrenz den Champion nicht einholen, lediglich Freeman und MCCanny tauschten die Positionen auf dem Treppchen, was sie in der Gesamtwertung punktgleich stellt.