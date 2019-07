Bericht: FC Bayern mit Interesse an Holland-Nationalspieler Bergwijn - Ersatz für Hudson-Odoi?

Steven Bergwijn statt Callum Hudson-Odoi ? Der FC Bayern München hat laut einem Bericht der Bild seinen nächsten Wunschspieler auserkoren. Bergwijn, der aktuell noch bei Holland-Klub PSV Eindhoven unter Vertrag (bis 2022) steht, wäre eine Alternative für die offensiven Flügelpositionen sowie für Mittelstürmer Robert Lewandowski. Über einen Einstieg in den Transfer-Poker um den 21-Jährigen wolle sich der FC Bayern laut dem Bericht zeitnah entscheiden.

FC Bayern soll Holland-Juwel Bergwijn schon im Winter beobachtet haben

Bergwijn und der FC Bayern: Das Gerücht kam bereits im Winter und Ende Juni schon einmal auf. Im Januar berichtete das holländische Medium Voetbal International von einem Bayern-Interesse am fünfmaligen Nationalspieler. Zuletzt schrieb das Sportmagazin Kicker, dass Bergwijn die Lücke der Bayern auf der Außenbahn schließen könnte.

Laut dem aktuellen Bild-Bericht soll der FC Bayern das Holland-Juwel Bergwijn schon während des Trainingslagers in Katar im Winter beobachtet haben. Eindhoven und die Bayern bereiteten sich dort gleichzeitig auf die Rückrunde vor.

Wechsel im Sommer: Kommt Bergwijn statt Hudson-Odoi?

Die Bayern haben jetzt Bedarf: Der angestrebte Wechsel von Wunschspieler Callum Hudson-Odoi droht nämlich zu platzen . Chelsea-Trainer Frank Lampard will seinen Spieler unbedingt halten, wie er am Sonntag sagte. Eine Vertragsverlängerung mit dem Jung-Nationalspieler steht im Raum.

Bergwijn dürfte für den FC Bayern allerdings nicht günstig zu haben sein. Schon im Winter soll die Schmerzgrenze der Holländer bei 34 Millionen Euro gelegen haben. Laut dem Portal transfermarkt.de soll der Marktwert des Torjägers (14 Treffer in 33 Ligaspielen) bei 35 Millionen Euro liegen. Doch es gibt auch Konkurrenz: So sollen unter anderem auch Ajax Amsterdam und Manchester United an Bergwijn interessiert sein.