"Ein ganz emotionaler Moment": Ex-Mitspieler Degen über die Liverpool-Rückkehr von Steven Gerrard

Steven Gerrard ist immer noch da bei den Spielen des FC Liverpool. Die Fans in Anfield singen immer noch den Namen des früheren Kapitäns, der in 17 Jahren mehr als 700 Spiele für den Klub absolvierte und ihn 2005 im legendären Finale gegen den AC Mailand zum Gewinn der Champions League führte. An diesem Samstag kehrt Gerrard zurück nach Anfield, ganz real. Als Trainer von Aston Villa tritt er in der Premier League beim Klub von Jürgen Klopp an. Anzeige

Die Heimkehr des verlorenen Sohns ist das große Thema seit Gerrards Ankunft bei Villa vor einem Monat, und er gibt sich größte Mühe, die Professionalität zu wahren. "Ich habe keine sentimentalen Gedanken. Wir fahren dorthin und wollen gewinnen", sagte er über die Reise nach Anfield. Verstecken muss sich seine Mannschaft nicht. Gerrards Bilanz bislang: Vier Spiele, drei Siege und ein knappes 1:2 gegen Meister Manchester City.

Jemand, der Gerrard bestens kennt, ist Philipp Degen. Nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund stand der Schweizer drei Jahre in Liverpool unter Vertrag. Das Duell mit seinem Herzensverein werde "ein ganz emotionaler Moment" für Gerrard, sagt Degen im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem der SPORTBUZZER als Sportportal gehört: "Die Fans werden ihn sicher feiern. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. Er hat Legendenstatus. Das hat er auch verdient!" Wenn er an Gerrard denkt, fallen Degen zuerst die Führungsqualitäten des Ex-Kapitäns ein: "Er ist eine Leader-Figur. Einer, der als harter Arbeiter immer mit gutem Beispiel vorangeht. Er übernimmt Verantwortung, auch und gerade, wenn es nicht läuft. Nicht nur mit Worten, auch mit Taten – immer mit hoher Energie und sehr viel Power." Beste Voraussetzungen für den Trainerberuf.

Gerrard hat in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, dass er irgendwann den FC Liverpool trainieren will – möglicherweise nach dem Ende von Klopps Vertrag in drei Jahren. Doch anders als zum Beispiel Frank Lampard, der praktisch als Anfänger zu seinem Traumjob beim FC Chelsea kam und krachend scheiterte, arbeitet sich Gerrard schrittweise nach oben. Er betreute Liverpools U18, führte vergangene Saison die Rangers aus Glasgow zur ersten schottischen Meisterschaft seit zehn Jahren und ergriff nach der Entlassung von Dean Smith die Chance bei Aston Villa – einem Verein mit großer Tradition und enormer Fan-Gemeinde, der aber erst seit zwei Jahren wieder in der Premier League spielt und den Weggang von Regisseur Jack Grealish zu Manchester City im Sommer nicht verkraftet hat.

Degen arbeitet mittlerweile als Berater und kennt die Branche. Gerrards Wechsel zu Villa ist seiner Meinung nach richtig für dessen Karriere: "Er hat überragende Arbeit geleistet bei den Rangers, kann jetzt Erfahrungen als Trainer in der Premier League sammeln und sich sehr gut weiterentwickeln."