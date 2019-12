Steven Gerrard verlängert Vertrag bei den Glasgow Rangers: "Eine sehr einfache Entscheidung"

"Als Dave King (Vorsitzender der Glasgow Rangers, Anm. d. Red.) mich über die Möglichkeit der Verlängerung meines Vertrags mit Rangers ansprach, war es eine sehr einfache Entscheidung, denn ich bin sehr glücklich und habe das Gefühl, dass wir gemeinsam im Klub etwas Besonderes aufbauen", erklärte Gerrard in einer Pressemitteilung des Vereins. Rangers-Boss King sagte: "Von dem Moment an, in dem ich Steven traf, konnte ich erkennen, dass er der richtige Mann war, um uns zu helfen, diesen Klub auf dem Platz voranzubringen."