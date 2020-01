Offiziell: Schalke leiht Steven Skrzybski an Fortuna Düsseldorf aus – "Passt perfekt ins Profil"

Leih-Transfer innerhalb der Bundesliga: Steven Skrzybski, beim FC Schalke 04 in den vergangenen Monaten nur Ersatz, spielt in der Rückrunde für Fortuna Düsseldorf. Das bestätigten die beiden Vereine am Freitagmittag. Fortuna sicherte sich außerdem eine Kaufoption. Der Vertrag des früheren Profis von Union Berlin bei S04 läuft noch bis 2021.