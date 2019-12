Bericht: Steven Skrzybski darf Schalke verlassen – Düsseldorf, HSV und weitere Klubs interessiert

Rückkehr zu Union oder doch Transfer in die 2. Liga? Skrzybski hat die Wahl

Das könnte in Düsseldorf und bei Union anders sein - beide Mannschaften könnten frische Offensivkräfte gebrauchen, um die nötigen Tore im Kampf um den Klassenerhalt zu erzielen. Dass Skrzybski dazu durchaus in der Lage ist, hat er in der Vorsaison gezeigt, als er in zwölf Bundesliga-Spielen immerhin drei Tore schoss.