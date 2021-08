Steven Zuber verlässt Eintracht Frankfurt - Wechsel zu AEK Athen perfekt

Mittelfeldspieler Steven Zuber verlässt Eintracht Frankfurt und wird in dieser Saison auf Leihbasis für AEK Athen auflaufen. Wie die Hessen am Montag bestätigten, verfügt der griechische Traditionsverein anschließend über eine Kaufoption. Zubers Vertrag bei der SGE ist noch bis zum 30. Juni 2023 datiert.

Der 40-malige Schweizer Nationalspieler war vor gut einem Jahr für eine Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zur Eintracht gekommen und stand in der vergangenen Saison in 20 Bundesliga-Spielen für die Frankfurter auf dem Platz. Dabei gelangen ihm drei Vorlagen. Wirklich durchsetzen und als Stammspieler etablieren, konnte sich der 30-Jährige jedoch nicht. In dieser Saison stand er in keiner der bisherigen drei Punktspielen im Kader. Beim DFB-Pokal-Aus beim Drittligisten Waldhof Mannheim wurde er neun Minuten vor dem Ende eingewechselt.